Трехочковый Костаса Слукаса за минуту до конца матча с «Фенербахче» стал ключевым эпизодом встречи

Костас Слукас сыграл ключевую роль в матче Евролиги.

Защитник вернулся в состав «Панатинаикоса » после проблем с коленом. Слукас набрал 13 очков, реализовав 3 из 4 бросков из-за дуги.

Наиболее важным стало дальнее попадание за минуту до конца матча, которое вывело греческий клуб вперед (75:73). Плотная защита позволила гостям довести матч до окончательной победы (81:76).

Участие в матче вывело Слукаса на 4-ю строчку в списке баскетболистов с максимальным количеством игр Евролиги . Слукас (392) сравнялся с Паулюсом Янкунасом и постарается опередить Серхио Родригеса (405) в этом сезоне.