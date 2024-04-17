Зайон Уильямсон получил травму ноги на последних минутах матча с «Лейкерс»

Теги травмы Лейкерс Новый Орлеан Уилли Грин НБА Баскетбол - видео Зайон Уильямсон НБА плей-ин Баскетбол

Зайон Уильямсон получил травму ноги.

Форвард «Нового Орлеана» повредил левую ногу на последних минутах встречи плей-ин против «Лейкерс» (106:110), когда сравнял счет в проходе.

После остановки игры Уильямсон в досаде натянул на голову майку, а затем швырнул полотенце на паркет, когда досрочно вынужден был отправиться в раздевалку. 

После игры главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин сказал, что у Уильямсона «заболела левая нога».

«Завтра он сделает несколько снимков, и мы узнаем больше», – сказал Грин.

На счету Зайона 40 очков и 11 подборов. Через несколько дней «Новому Орлеану» предстоит оспорить место в плей-офф во встрече с проигравшим в паре «Сакраменто» – «Голден Стэйт».

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10 комментариев
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Через несколько дней «Новому Орлеану» предстоит оспорить место в плей-офф во встрече с проигравшим в паре «Сакраменто» – «Голден Стэйт».

С выигравшим же...
А у проигравшего в паре «Сакраменто» – «Голден Стэйт» можно оспорить только место в очереди в магазине всё для рыбалки.
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Без Зайона шансов мало. Надеемся, что Здоровяк в порядке, сегодня было очень жаль его
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да жаль здоровяка,с кингс его проходы под кольцо сабаса бы норм напрягали
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Надеюсь вернется. Напрягал ЛАЛ в одного очень хорошо. Вообще сейчас выглядит уже как явный лидер в команде
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Ответ gigga1
За столько сезонов в НБА никто так и не объяснил игроку, главная проблема которого вес, и, у которого уже гигантская история травм, важность амортизации. Посмотрите его подборку данков за текущий сезон и попробуйте найти хоть раз, чтобы он не приземлялся на прямые ноги!
ну если со всей научной базой, армией нутрициологов, физиотерапевтов и фармацевтов они не смогли его заставить сбросить 10 килограммов, то как они его научат приземляться?
+8
0
+8
За столько сезонов в НБА никто так и не объяснил игроку, главная проблема которого вес, и, у которого уже гигантская история травм, важность амортизации. Посмотрите его подборку данков за текущий сезон и попробуйте найти хоть раз, чтобы он не приземлялся на прямые ноги!
+7
-1
+6
Чуть ли не лучший матч в карьере может обернуться ранним вылетом команды и серьёзным изменениям в составе.. Понимаю, во многом за это мы и любим спорт... но брутальность кармы, или как происходящее назвать, поражает. Кто-то получает шанс за шансом, а кого-то мотает по всем плоскостям
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Сакраменто можно поздравить с выходом в плей-офф
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Ответ mephist13
Через несколько дней «Новому Орлеану» предстоит оспорить место в плей-офф во встрече с проигравшим в паре «Сакраменто» – «Голден Стэйт». С выигравшим же... А у проигравшего в паре «Сакраменто» – «Голден Стэйт» можно оспорить только место в очереди в магазине всё для рыбалки.
они там закупились уже, думается)
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