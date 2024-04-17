Зайон Уильямсон получил травму ноги на последних минутах матча с «Лейкерс»
Зайон Уильямсон получил травму ноги.
Форвард «Нового Орлеана» повредил левую ногу на последних минутах встречи плей-ин против «Лейкерс» (106:110), когда сравнял счет в проходе.
После остановки игры Уильямсон в досаде натянул на голову майку, а затем швырнул полотенце на паркет, когда досрочно вынужден был отправиться в раздевалку.
После игры главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин сказал, что у Уильямсона «заболела левая нога».
«Завтра он сделает несколько снимков, и мы узнаем больше», – сказал Грин.
На счету Зайона 40 очков и 11 подборов. Через несколько дней «Новому Орлеану» предстоит оспорить место в плей-офф во встрече с проигравшим в паре «Сакраменто» – «Голден Стэйт».
С выигравшим же...
А у проигравшего в паре «Сакраменто» – «Голден Стэйт» можно оспорить только место в очереди в магазине всё для рыбалки.