Зайон Уильямсон получил травму ноги на последних минутах матча с «Лейкерс»

Зайон Уильямсон получил травму ноги.

Форвард «Нового Орлеана» повредил левую ногу на последних минутах встречи плей-ин против « » (106:110), когда сравнял счет в проходе.

После остановки игры в досаде натянул на голову майку, а затем швырнул полотенце на паркет, когда досрочно вынужден был отправиться в раздевалку.

После игры главный тренер «Пеликанс» сказал, что у Уильямсона «заболела левая нога».

«Завтра он сделает несколько снимков, и мы узнаем больше», – сказал Грин.

На счету Зайона 40 очков и 11 подборов. Через несколько дней «Новому Орлеану» предстоит оспорить место в плей-офф во встрече с проигравшим в паре «Сакраменто» – «Голден Стэйт».