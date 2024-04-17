Леброн Джеймс провел некоторое время на паркете после того, как спровоцировал фол в нападении у Зайона Уильямсона
Леброн Джеймс пережил столкновение с Зайоном Уильямсоном.
Лидер «Лейкерс» провел некоторое время на паркете после того, как спровоцировал фол в нападении у звезды «Пеликанс» во время третьей четверти матча плей-ин.
39-летний Джеймс продолжил встречу, набрав 23 очка, 9 подборов и 9 передач.
«Лейкерс» победили 110:106 и вышли в плей-офф, где сойдутся с «Денвером».
Водитель КАМАЗа, как оказалось позже, был травмирован и выбыл из игры