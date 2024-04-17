Леброн Джеймс провел некоторое время на паркете после того, как спровоцировал фол в нападении у Зайона Уильямсона

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Зайон Уильямсон НБА плей-ин Баскетбол

Леброн Джеймс пережил столкновение с Зайоном Уильямсоном.

Лидер «Лейкерс» провел некоторое время на паркете после того, как спровоцировал фол в нападении у звезды «Пеликанс» во время третьей четверти матча плей-ин.

39-летний Джеймс продолжил встречу, набрав 23 очка, 9 подборов и 9 передач.

«Лейкерс» победили 110:106 и вышли в плей-офф, где сойдутся с «Денвером».

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12 комментариев
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Брон остался на паркете после наехавшего на него КАМАЗа
Водитель КАМАЗа, как оказалось позже, был травмирован и выбыл из игры
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В его возрасте надо быть аккуратным, особенно беречь шейку бедра
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"ЛеБрон Джеймс пережил столкновение с Зайоном Уильямсоном". Спортс, ну такой заголовок пропадает.
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вообще редкое зрелище, чтоб Леброн отлетал вот так, что пятки сверкают ))
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капец там мощь, будто не 110+ килограмм отлетело, а какой-нибудь доходяга весом 70кг.
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Однажды один игрок поспорил с сокомандником, что подставится под Баркли, так, что тот получит фол в нападении. Спор он выиграл. Но приз получал в больничке...
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Батье професионально подставлялся и падал, а тут Леброн пятки не выдержал, могли и в защите фол свистнуть.
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Я ещё такой смотрю, как-то легко Зион меж соперников пробегает, неужели нельзя подставиться? А после этого момента каааак понял...
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Локтем о паркет... Я помню один раз, еще в детстве локтем зацепил подлокотник стула, деревянный, слегка... Так искры из глаз летели минут 5, а тут со всего маху... Тащем-то было больно Деду, однозначно
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там потом был момент когда Леброн тоже на мгновение подумал подставиться под Зайона, но видимо вспомнил этот момент и передумал)
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Ответ TurboMen
капец там мощь, будто не 110+ килограмм отлетело, а какой-нибудь доходяга весом 70кг.
Не думаю, что Брон все еще 110+
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