Вернон Максвелл о Бронни Джеймсе: «Когда ты рано получаешь такие деньги, ты не так голоден»

Вернон Максвелл порассуждал о Бронни Джеймсе.

«Бронни стал миллионером, когда ему было 15. Из-за видеоигр. У него всегда были деньги. И это оказывает влияние. Когда ты рано получаешь такие деньги, ты не так голоден.

И твой папа – Леброн Джеймс . У тебя не такая высокая мотивация. Все говорят, что он этого хочет, но я думаю, что Брайс , младший, хочет этого гораздо больше. Вот, что я думаю», – заявил бывший баскетболист.

Бронни Джеймс сотрудничал с киберспортивной организацией FaZe clan без финансовой компенсации. Защитник «Лейкерс » получил значительный доход от контрактов NIL за время учебы. В 2024 году перед драфтом оценочная сумма составляла 5,9 миллиона долларов.