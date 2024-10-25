Вернон Максвелл о Бронни Джеймсе: «Когда ты рано получаешь такие деньги, ты не так голоден»
Вернон Максвелл порассуждал о Бронни Джеймсе.
«Бронни стал миллионером, когда ему было 15. Из-за видеоигр. У него всегда были деньги. И это оказывает влияние. Когда ты рано получаешь такие деньги, ты не так голоден.
И твой папа – Леброн Джеймс. У тебя не такая высокая мотивация. Все говорят, что он этого хочет, но я думаю, что Брайс, младший, хочет этого гораздо больше. Вот, что я думаю», – заявил бывший баскетболист.
Бронни Джеймс сотрудничал с киберспортивной организацией FaZe clan без финансовой компенсации. Защитник «Лейкерс» получил значительный доход от контрактов NIL за время учебы. В 2024 году перед драфтом оценочная сумма составляла 5,9 миллиона долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basketballnetwork
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