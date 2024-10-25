Тренер Кевин Янг о Егоре Демине: «Зрителям понравится наблюдать за его игрой»
Главный тренер университетской команды Егора Демина поделился впечатлениями.
«Он чувствует баскетбол на впечатляющем уровне. Парням нравится с ним играть, потому что он здорово раздает передачи. Мы будем использовать его в разных частях баскетбольной площадки, думаю, что зрителям понравится наблюдать за его игрой», – заключил Кевин Янг.
Демин присоединился к спортивной программе университета Бригама Янга. Молодой российский баскетболист претендует на высокое место на драфте-2025 НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
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