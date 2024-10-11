Егор Демин: «Этот зал не дотягивает до тех мест, в которых я играл, но местная атмосфера мне очень нравится»

Егор Демин рассказал о впечатлениях от университета Бригама Янга.

Команда университета провела двусторонний тренировочный матч при зрителях.

«Честно говоря, этот зал не дотягивает до тех мест, где я играл. У меня были матчи на невероятно громких аренах с большим количеством болельщиков, но здесь другая энергетика и атмосфера. Мне очень нравится. Думаю, всем понравилось сегодня быть в зале.

Меня часто спрашивают и думают, что я приукрашиваю, потому что я немного эмоционален по этому поводу. Но мне вправду нравится здесь жить. Не только на площадке и с командой в зале, но вообще.

Никаких жалоб», – заключил разыгрывающий.