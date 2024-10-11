Главный тренер Кевин Янг о Егоре Демине: «Он отдает передачи похожие на пасы Леброна Джеймса»

Егор Демин хорошо показывает себя в тренировочных матчах.

Главный тренер программы университета Бригама Янга Кевин Янг высоко оценил потенциал российского разыгрывающего.

«Он отдает много передач похожих на пасы Леброна Джеймса , с точки зрения роста. Не говорю, что он Леброн, не переврите. Его способность увидеть всех партнеров на площадке, прочитать защиту, отдавать длинные передачи через зал – все это делает его розыгрыш особенным», – заметил тренер.

Демин набрал 12 очков, 9 передач и 8 подборов в двусторонней игре.