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Чендлер Парсонс: «Потеря Донте Дивинченцо и Айзейи Хартенштайна более значительна для «Никс», чем Джулиуса Рэндла»

Чендлер Парсонс порассуждал об изменении состава «Нью-Йорка».

«Потеря Донте Дивинченцо и Айзейи Хартенштайна более значительна для «Никс», чем Джулиуса Рэндла. Глубина состава, габариты, пик-н-ролл, который давал Хартенштайн. Митчелл Робинсон постоянно травмирован, это дыра, которая образовалась в их составе.

В нападении включение Карла-Энтони Таунса предоставит им очень много возможностей. Сложно сказать, что они серьезно потеряли в атаке. В защите пришел Микэл Бриджес. Он в двойке-тройке лучших двусторонних игроков лиги. Таких теперь не делают. Бриджес не будет жаловаться на недостаток владений, не будет выбирать плохие броски. Его приход более значителен, чем приход Таунса.

Но потеря Дивинченцо и Хартенштайна вредит их глубине», – заключил Парсонс в подкасте Run It Back.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoНБА
logoЧендлер Парсонс
logoДжулиус Рэндл
logoКарл-Энтони Таунс
logoАйзейя Хартенштайн
logoМикэл Бриджес
logoДонте Дивинченцо
logoМитчелл Робинсон
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