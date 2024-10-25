Джейлен Брансон о поражении от «Бостона»: «Мы не показали себя. Нам нужно наладить «химию»
Джейлен Брансон критически оценил результат первого матча.
«Никс» крупно проиграли «Селтикс» со счетом 109:132.
«Мы всей командой не вышли на игру. Это начинается с меня. Нам нужно практиковаться упорнее, становиться лучше. Повторять наши наработки. Нет никакой теоретической подоплеки. Нужно просто начинать играть с самого начала. А мы не показали себя.
Нам нужно наладить «химию». Нет других способов стать хорошей командой», – заключил лидер «Нью-Йорка».
«Мы все еще стараемся найти нашу идентичность и нашу культуру. Надо делать это вместе, понять, какой командой мы хотим быть», – прокомментировал неудачное начало новобранец команды форвард Микэл Бриджес.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NY Post
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