Джейлен Брансон о поражении от «Бостона»: «Мы не показали себя. Нам нужно наладить «химию»

Джейлен Брансон критически оценил результат первого матча.

«Никс» крупно проиграли «Селтикс» со счетом 109:132.

«Мы всей командой не вышли на игру. Это начинается с меня. Нам нужно практиковаться упорнее, становиться лучше. Повторять наши наработки. Нет никакой теоретической подоплеки. Нужно просто начинать играть с самого начала. А мы не показали себя.

Нам нужно наладить «химию». Нет других способов стать хорошей командой», – заключил лидер «Нью-Йорка ».

«Мы все еще стараемся найти нашу идентичность и нашу культуру. Надо делать это вместе, понять, какой командой мы хотим быть», – прокомментировал неудачное начало новобранец команды форвард Микэл Бриджес .