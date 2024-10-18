Райен Руссилло о Джейсоне Тейтуме: «Ничего страшного в том, чтобы быть 5-м или 6-м лучшим игроком в НБА»
Райен Руссилло сомневается в возможности Джейсона Тейтума стать MVP.
«Тейтум никогда не станет Николой Йокичем, пиковым Яннисом Адетокумбо или Лукой Дончичем. Он не такой игрок. И это нормально. Он лучше других 460.
Но когда начинается разговор о титуле MVP, не уверен, что он сможет быть достаточно эгоистичным, учитывая талант его команды и ее внутреннюю динамику, чтобы показать статистику уровня Луки Дончича и выиграть награду.
Я бы не выбрал его, но нет ничего страшного в том, чтобы быть 5-м или 6-м лучшим игроком в НБА», – заключил обозреватель.
Тейтум закончил прошлый сезон 6-м в голосовании за MVP, пропустив на 5-е место Джейлена Брансона из «Нью-Йорка».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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