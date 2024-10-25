Виктор Вембаньяма о матче с «Далласом»: «Было немного сложно с точки зрения физической готовности»
Виктор Вембаньяма назвал причину не самой лучшей игры в матче с «Далласом».
Француз признал, что на его действия во встрече с «Мэверикс» (109:120) повлияли неоптимальные кондиции.
Вембаньяма отыграл 28 минут, набрав 17 очков при 5 из 18 с игры, а также 9 подборов и 1 передачу при 4 потерях.
«Местами чувствовал себя отлично. Но поначалу было немного сложно с точки зрения физической готовности, как я и ожидал. Хотя у нас были как хорошие баскетбольные моменты, так и по-настоящему плохие», – сказал Виктор.
По словам Вембаньямы, ему потребуется «один или два матча», чтобы набрать форму.
В предсезонке бигмен вышел в двух из пяти матчей «Сперс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости