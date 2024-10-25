Виктор Вембаньяма о матче с «Далласом»: «Было немного сложно с точки зрения физической готовности»

Виктор Вембаньяма назвал причину не самой лучшей игры в матче с «Далласом».

Француз признал, что на его действия во встрече с «Мэверикс» (109:120) повлияли неоптимальные кондиции.

Вембаньяма отыграл 28 минут, набрав 17 очков при 5 из 18 с игры, а также 9 подборов и 1 передачу при 4 потерях.

«Местами чувствовал себя отлично. Но поначалу было немного сложно с точки зрения физической готовности, как я и ожидал. Хотя у нас были как хорошие баскетбольные моменты, так и по-настоящему плохие», – сказал Виктор.

По словам Вембаньямы, ему потребуется «один или два матча», чтобы набрать форму.

В предсезонке бигмен вышел в двух из пяти матчей «Сперс».