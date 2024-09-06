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Шакил О’Нил: «Вембаньяма – отличный игрок. Но я не думаю, что он сможет доминировать»

Шакил О’Нил критически оценивает игру Виктора Вембаньямы

«Вембаньяма – отличный игрок. Но я не думаю, что он сможет доминировать, бросая с дистанции. Если бы он делал упор на игре под кольцом, то ответ был бы положительным, с учетом его роста. Но его количество бросков означает взлеты и падения. Он неплохой игрок, желаю ему самого лучшего.

Рад тому, что уже не в лиге и не участвую в дискуссии о самых лучших игроках в истории. Их стало слишком много», – заявил легендарный центровой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
logoШакил О′Нил
logoСан-Антонио
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
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