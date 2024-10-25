Энтони Эдвардс: «Сказали Рэндлу, что ему не надо подстраиваться под нас, это мы должны подстраиваться под тебя»

Энтони Эдвардс прокомментировал прогресс в игре новобранца Джулисуа Рэндла.

«Сегодня утром мы сказали Рэндлу , что ему не надо подстраиваться под нас. «Это мы должны подстраиваться под тебя». Этот человек недавно ездил на Матч звезд.

У нас много людей с броском, а он хорошо умеет проникать под кольцо. Просто сказали ему быть самим собой, а мы разберемся со всем остальным. Он так и сделал», – заявил Эдвардс .

В победном для «Миннесоты» матче с «Сакраменто » (117:115) форвард набрал 33 очка, 5 подборов и 4 передачи.