Энтони Эдвардс: «Сказали Рэндлу, что ему не надо подстраиваться под нас, это мы должны подстраиваться под тебя»
Энтони Эдвардс прокомментировал прогресс в игре новобранца Джулисуа Рэндла.
«Сегодня утром мы сказали Рэндлу, что ему не надо подстраиваться под нас. «Это мы должны подстраиваться под тебя». Этот человек недавно ездил на Матч звезд.
У нас много людей с броском, а он хорошо умеет проникать под кольцо. Просто сказали ему быть самим собой, а мы разберемся со всем остальным. Он так и сделал», – заявил Эдвардс.
В победном для «Миннесоты» матче с «Сакраменто» (117:115) форвард набрал 33 очка, 5 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйна Мура
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