Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс действительно готов уйти из баскетбола в футбол?

Есть нюанс.

23-летний олимпийский чемпион Энтони Эдвардс мудр не по годам. Звезда «Миннесоты» прекрасно понимает, что в предстоящем сезоне НБА предстоит многое доказывать, да и вообще работы, которую нужно делать с серьезной миной на лице и не отвлекаясь по пустякам, будет хватать. Поэтому Энт решил нанести всякой чуши сейчас – авансом. Это касается и его заявления о готовности сменить сферу профессиональной деятельности.

Эдвардс верен себе и трендам

Речь вот об этих словах защитника «Миннесоты».

«Если я выиграю кольцо в ближайшие 3-4 года, я собираюсь играть в футбол. Я уже сказал своим приятелям, что если стану чемпионом НБА, то я намерен сделать это. Думаю, что футбол проще. Футболисты не могут начать играть в баскетбол, в отличие от баскетболистов, которым легче адаптироваться для игры в футбол», – авторитетно заверил Эдвардс.

Важно понимать контекст. Все это было сказано в лицо Джастину Джефферсону – ресиверу «Миннесоты Вайкингс», с которым Эдвардс в рамках промо для ESPN воссоздавал классическое фото легенд Кевина Гарнетта и Рэнди Мосса (оба играли за те же клубы и являются самыми успешными ориентирами для нынешних «аналогов»). Джефферсон сопровождал реплики Эдвардса улюлюканьем, смешками, да и в целом весь этот процесс походил на братские посиделки.

По уровню серьезности намерений заявление Эдвардса не дотягивает даже до обещания ресивера «Майами Долфинс» Тайрика Хилла, который после ухода из НФЛ всерьез планирует заняться съемками в профессиональном порно. Даже это поставили под сомнение, ведь Хилл по прозвищу «Гепард» – самый скоростной ресивер НФЛ, а это не самое востребованное качество в жанре кинематографа, который он для себя избрал.

В общем, сказанное Эдвардсом – скорее, попытка упаковать рекламную кампанию ESPN, а заодно стряхнуть пыль с извечной и гарантированно обсуждаемой темы.

Буквально в мае Остин Риверс – не самый, мягко говоря, выдающийся баскетболист – возмутил профессиональное футбольное сообщество, заявив что прямо сейчас в НБА играет порядка 30 человек, которые бы с легкостью заиграли в НФЛ; а вот в обратном направлении не смог бы проследовать ни один футболист. И вот теперь Эдвардс вновь расчесывает эту только покрывшуюся коркой болячку. Но, в отличие от Риверса, у Энтони есть хотя бы какая-то футбольная предыстория. До 12 лет он вполне резво бегал за школьную команду «Атланта Вайкингс» – но это даже не старшие классы.

Сам Эдвардс не считает, что переход на новый, более серьезный уровень сбавил бы его прогресс.

«Я мог бы стать профессиональным футболистом, – признавался Энтони в интервью еще в 2019-м. – Я был действительно хорош. В 9 или 10 лет я был лучшим раннинбеком в стране. Я перестал играть, потому что увидел, как мои братья играют в баскетбол. Мне показалось, что это веселее, и я переключился».

Directed by Robert B. Weide.

И продолжения у подобной истории быть не может.

Никто и никогда не переходил из НБА в НФЛ или наоборот. Это сложно, глупо и просто опасно

В интернете хватает рейтингов, авторы которых пытаются запараллелить карьеры игроков НБА и НФЛ, но все они составлены в жанре «если бы». В них можно встретить имена и боевитые нарезки футбольных хайлайтов от Леброна Джеймса и Аллена Айверсона до Глена Дэвиса и Нэйта Робинсона, который уже после окончания карьеры в НБА пробовал себя в тренировочном лагере клуба НФЛ «Сиэтл Сихокс». И дальше просмотров дело не пошло. Да и не могло, клуб НФЛ попросту удружил свояку – уроженцу Сиэтла, чтобы тот какое-то время побыл на слуху в медиапространстве.

Робинсон не извлек урок и позже решил попробовать себя в медиабоксе, правда, после глухого нокаута во втором раунде решил, что до этого решил неправильно.

Прецедентов, на основе которых всерьез можно было бы обсуждать переход игроков из НБА в НФЛ, нет. Самым предметным эпизодом для теоретизирования может стать разве что случай Чарли Уорда.

Разыгрывающий заходил в финал-1999 вместе с «Никс», но Уорд не просто «был лучшим бегающим по коридору в возрасте 3 лет». Играя на позиции квотербека команды «Флорида Стэйт Семинолс», Чарли приводил ее к победе в пяти различных «боулах», а университет впервые в истории был признан чемпионом NCAA (в студенческом футболе так принято, чемпиона определяют журналисты, а не в отдельном титульном матче, не спрашивайте). В 1993-м, когда «Семинолс» взяли главный титул, Уорд получил не только все профильные награды для квотербеков, но и почетнейший «Хайсман Трофи» как лучший футболист NCAA.

Параллельно Уорд играл в баскетбол команде по полсезона, присоединяясь к команде только по окончании футбольного сезона зимой. В отличие от футбола, в баскетболе Уорд был лишь вспомогательным защитником рядом с будущими игроками НБА Сэмом Кэсселлом и Бобом Сурой. И несмотря на то, что наивысшим командным достижением Уорда в баскетболе NCAA стал выход в стадию 1/8 «Мартовского безумия», ему до сих пор принадлежат рекорды университета по количеству перехватов за карьеру (236) и перехватов в одной игре (9).

Когда встал вопрос, с каким из видов спорта связать свою жизнь, Уорд сказал, что будет рассматривать НФЛ только лишь в случае, если его выберут в первом раунде. Это была его принципиальная позиция, обладатель «Хайсмана» считал, что достоин этого. Специалисты же отводили ему максимум третий раунд из-за не самых внушительных габаритов. В итоге Уорда все же задрафтовали в первом раунде. Но. В первом раунде драфта НБА: под 26-м пиком взяли «Никс». Уорд распрощался с профессиональной карьерой в НФЛ, а вот она продолжала его преследовать.

В ходе дебютного сезона Уорда в НБА, на него вышли представители команды НФЛ «Канзас-Сити Чифс» с предложением стать дублером великого Джо Монтаны, проводившего свой последний сезон в карьере. С учетом того, что даже топовые, выбранные под 1-м пиком драфта квотербеки часто проводят свой первый сезон на скамейке – просто, чтобы адаптироваться к фактически другой игре – Уорду предлагали стать стартовым квотербеком с символической отсрочкой на год. Чарли решил остаться верным своим принципам.

До сегодняшнего дня Уорд остается единственным обладателем «Хайсман Трофи», игравшим в НБА, а футбольные аналитики называют его лучшим обладателем «Хайсмана» не попавшим в НФЛ. Всего таких игроков 11, но большая их часть приходится на 30-е и 50-е годы, когда не было четкой процедуры подписания контрактов, огромных денег, а многие студенты после окончания университета уходили в армию.

Как видите, заиграть в НФЛ проблематично даже в случае целенаправленной и преднамеренной подготовки. Американский футбол – очень сложный и четко структурированный вид спорта, где нужно делать только то, что надо, когда надо, лучше всех. Импровизировать здесь позволено лишь избранным, а универсалов, способных одинаково хорошо сыграть раннинбека, ресивера, тайтэнда и квотербека – наперечет; не всем дано быть как Тайсон Хилл.

И, кроме непосредственных умений по позиции, конечно же, необходимо уметь получать удары. Это не вопрос физиологии или комплекции, а тоже навык. Самая рядовая ситуация на поле – даже бесконтактная – может обернуться травмой, которая закончит твою профессиональную карьеру. К Шэннону Шарпу как к ведущему и аналитику НБА можно относиться как угодно, но он один из величайших тайт-эндов в истории НФЛ, трехкратный чемпион и член Зала славы профессионального футбола.

«Я не подвергаю сомнению тот факт, что баскетбол, особенно уровня НБА, – это более искусная игра, где требуется навык обращения с мячом, дриблинга, работы ног. В этом заключается одна из причин, почему игрокам НБА и НФЛ не следует соваться друг к другу. В баскетболе ты обыгрываешь соперника, превосходишь его в умениях. В футболе ты выходишь на поле как на гладиаторский поединок, потому что знаешь – тебе надо пробежать сквозь двухметрового мужика весом 160 килограмм. И сделать это против его воли.

Это две разные игры, прежде всего, ментально. В баскетболе ты делаешь ошибку, смотришь на табло и понимаешь, что у тебя еще есть три четверти на исправление ошибки. В футболе твоя ошибка может закончиться тем, что ближайшие 6-7 месяцев ты будешь восстанавливаться от травмы, каждый день осознавая, что даже вернувшись на поле, ты уже не будешь тем игроком, каким был раньше. Эти споры о переходах – никому не нужная глупость. НБА и НФЛ – это спорт высочайших достижений, и особенно смешно слышать о подобных переходах от людей, ничего не добившимся ни в одной из этих лиг. Давайте просто уважать навыки друг друга», – непривычно разумный Шарп.

Эти же слова нужно адресовать Эдвардсу, который неплох в области, так сказать, bullshit. Его рост (193 см) позволяет рассматривать его на позиции раннинбека, на которой он играл в детстве. Например, один из лучших раннинбеков НФЛ Деррик Хенри даже ниже на пару-тройку сантиметров. Но Хенри весит 115 кг, тогда как Эдвардс едва перевяливает за сотню. А речь об одной из самых контактных позиций в американском футболе, где нужно каждый раз продираться напролом.

Эдвардс – пацан заносчивый, но совершенно точно не глупый. Он все это прекрасно знает и понимает и лишь прилежно подкармливает прессу подобными заявлениями.

А еще нужно быть очень доверчивым человеком или отчаянным фаном «Тимбервулвз», чтобы воспринять его слова всерьез. Скажите – вы и вправду полагаете, что в ближайшие 3-4 года «Миннесота» возьмет чемпионский титул?

Фото: Gettyimages /Cindy Ord / Staff, Scott Halleran / Staff, Tom Hauck / Staff, Michael Reaves / Staff; x.com