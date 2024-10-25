Энтони Эдвардс о результативном проходе под кольцо: «С возрастом приходит опыт»

Энтони Эдвардс рассказал об изменениях в своей игре.

Защитник прокомментировал результативный проход в концовке матча с «Сакраменто » (117:115).

«Год назад я бы, наверное, попытался уйти влево и бросить в прыжке с отклонением. Но с возрастом приходит опыт.

Я поступил зрело и осчастливил Финча, добравшись до кольца», – заявил 23-летний Эдвардс .

На счету Энтони 32 очка, 7 подборов и 4 передачи.