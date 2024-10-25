Энтони Эдвардс о результативном проходе под кольцо: «С возрастом приходит опыт»
Энтони Эдвардс рассказал об изменениях в своей игре.
Защитник прокомментировал результативный проход в концовке матча с «Сакраменто» (117:115).
«Год назад я бы, наверное, попытался уйти влево и бросить в прыжке с отклонением. Но с возрастом приходит опыт.
Я поступил зрело и осчастливил Финча, добравшись до кольца», – заявил 23-летний Эдвардс.
На счету Энтони 32 очка, 7 подборов и 4 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джона Кравчински
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