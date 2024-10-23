Энтони Эдвардс о поражении от «Лейкерс»: «Не были готовы играть»
Энтони Эдвардс заявил, что «Вулвс» оказались не готовы к игре с «Лейкерс».
«Мы не были готовы играть. Так что я согласен в этом с Крисом Финчем. Мы вышли слишком расслабленными, как будто нас уважают.
Мы должны больше стараться. В Сакраменто мы будем лучше», – сказал атакующий защитник «Миннесоты».
«Миннесота» проиграла «Лейкерс» со счетом 103:110 в первом матче сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости