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Энтони Эдвардс о поражении от «Лейкерс»: «Не были готовы играть»

Энтони Эдвардс заявил, что «Вулвс» оказались не готовы к игре с «Лейкерс».

«Мы не были готовы играть. Так что я согласен в этом с Крисом Финчем. Мы вышли слишком расслабленными, как будто нас уважают.

Мы должны больше стараться. В Сакраменто мы будем лучше», – сказал атакующий защитник «Миннесоты».

«Миннесота» проиграла «Лейкерс» со счетом 103:110 в первом матче сезона.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Криса Хайна в соцсети X
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