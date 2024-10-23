Энтони Эдвардс о поражении от «Лейкерс»: «Не были готовы играть»

Энтони Эдвардс заявил, что «Вулвс» оказались не готовы к игре с «Лейкерс».

«Мы не были готовы играть. Так что я согласен в этом с Крисом Финчем. Мы вышли слишком расслабленными, как будто нас уважают.

Мы должны больше стараться. В Сакраменто мы будем лучше», – сказал атакующий защитник «Миннесоты».

«Миннесота » проиграла «Лейкерс » со счетом 103:110 в первом матче сезона.