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Онуралп Битим интересен клубам Евролиги, включая «Анадолу Эфес»

Онуралп Битим стал свободным агентом после отчисления из «Чикаго».

Форвард (25 лет, 198 см) интересен представителям Евролиги и, в частности, его бывшей команде «Анадолу Эфесу».

Битим в прошлом сезоне провел 23 матча за «Буллс», набирая в среднем 3,5 очка и 1,4 подбора.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Маттео Андреани
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