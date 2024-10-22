Онуралп Битим интересен клубам Евролиги, включая «Анадолу Эфес»
Онуралп Битим стал свободным агентом после отчисления из «Чикаго».
Форвард (25 лет, 198 см) интересен представителям Евролиги и, в частности, его бывшей команде «Анадолу Эфесу».
Битим в прошлом сезоне провел 23 матча за «Буллс», набирая в среднем 3,5 очка и 1,4 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Маттео Андреани
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