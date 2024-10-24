Ростислав Вергун после поражения от МБА-МАИ: «Стыдно перед людьми, которые приезжают за нами на выездные матчи»
Ростислав Вергун заявил, что ему стыдно за игру «Уралмаша» в матче с МБА-МАИ.
«Сегодня на паркете была одна команда. МБА-МАИ нас полностью переиграла, они делали все то, о чем мы говорили несколько дней до матча, никаких сюрпризов не было, но ребят в белой форме на паркете как будто не было.
Мне стыдно перед людьми, которые приезжают за нами на выездные матчи, поддерживают, а получают вот такое в ответ. Они точно не заслужили такой игры.
Если мы считаем, что мы сильные, то нужно выходить и доказывать это. Абсолютно не использовали те шансы, которые у нас были сегодня – ни открытые броски, ни фолы соперника. Других слов подобрать не могу», – сказал главный тренер «Уралмаша».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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