Василий Карасев после победы над «Уралмашем»: «Выложились на сто процентов, отдали на паркете все»

Василий Карасев заявил, что игроки МБА-МАИ выложились в матче с «Уралмашем».

«Благодарен парням, они вышли и выложились на сто процентов, отдали на паркете все. Матч не был легким, победа далась огромными усилиями.

Было показательно, что вся пятерка, которая начинала матч, попросила замены. То есть они настолько выложились, что им требовалась передышка. И это приятно, что игроки отдыхают на скамейке, а не на паркете.

В плане турнирного положения эта победа крайне важна, собирается целая группа с тремя выигранными встречами, а значит, можно бороться дальше. И, конечно же, важно было выиграть дома после выездного турне, особенно с учетом того, что дома в этом сезоне мы еще не побеждали», – отметил главный тренер МБА-МАИ .