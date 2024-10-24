Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ сыграет с «Уралмашем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.

«Пари НН» встретится с лидером чемпионата «Локомотивом-Кубань». МБА-МАИ примет «Уралмаш ». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 8-0, ЦСКА – 7-1, Зенит – 6-2, Пари Нижний Новгород – 6-2, УНИКС – 6-3, Самара – 3-4, Уралмаш – 3-5, Автодор – 3-6, Парма – 3-6, Енисей – 3-6, МБА-МАИ – 2-6, Астана – 0-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.