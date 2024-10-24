0

Контракт Джейлена Джонсона был отправлен в офис лиги за минуту до дедлайна

«Хоукс» подписали продление контракта с Джейленом Джонсоном в последний момент.

По словам инсайдера ESPN Бобби Маркса, контракт Джейлена Джонсона был отправлен в офис лиги в 17:59, за минуту до крайнего срока.

Тяжелый форвард (22 года, 203 см) получил от «Атланты» продление контракта на 5 лет и 150 миллионов долларов.

Джонсон был выбран под 20-м номером на драфте-2021. В минувшем сезоне он набирал в среднем по 16,0 очка, 8,7 подбора и 3,6 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
переходы
logoАтланта
logoНБА
logoДжейлен Джонсон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Заккари Рисаше: «Был не так эффективен, как привык. Рад, что мы победили. Наслаждался игрой»
1сегодня, 09:27
НБА. 49 очков Дюрэнта и Била помогли «Финиксу» победить «Клипперс» в овертайме, «Голден Стэйт» разгромил «Портленд» в гостях и другие результаты
182сегодня, 07:05
Трэй Янг: «Должно быть, это самое крутое на свете — играть на профессиональном уровне вместе со своим ребенком»
вчера, 13:44
Деджонте Мюррэй: «В «Новом Орлеане» мне позволяют играть на моей настоящей позиции»
122 октября, 14:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
На Леброна и Бронни Джеймсов подали в суд за участие в автомобильной аварии 2022 года
2 минуты назад
Деджонте Мюррэй пропустит «длительный период времени» из-за перелома руки
220 минут назад
Евролига. «Жальгирис» примет «Маккаби», «Реал» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
246 минут назад
Единая лига ВТБ. «Пари НН» примет «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ сыграет с «Уралмашем»
51 минуту назад
Ламаркус Олдридж о первой встрече с Тимом Данканом: «Этот мазафакер набрал через меня 14 очков подряд и шлепнул по заднице»
4сегодня, 12:30
Ламаркус Олдридж: «Зак Рэндолф надирал мне задницу, но я не пугался. Это помогло мне вырасти»
2сегодня, 11:59
Чарльз Баркли о «Финиксе»: «Они бросили Фрэнка Вогеля под автобус, а потом переехали еще пару раз»
1сегодня, 11:42
Тайриз Макси: «Филадельфия» не может выигрывать только за счет Джоэла Эмбиида»
3сегодня, 11:14
Стив Керр: «Никогда не играл с ротацией в 12 игроков, но собираюсь»
6сегодня, 10:12Видео
Алексей Швед близок к продлению сотрудничества с «Шаньси»
4сегодня, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ведищев: «Пари НН» – неуступчивая команда. Они умеют создавать проблемы соперникам в игре»
сегодня, 11:23
«Я же тебе говорил!». Виктор Оладипо рассказал, как Расселл Уэстбрук поставил сверху левой рукой на спор
3сегодня, 10:52
Скайлар Мэйс сможет сыграть за «Фенербахче» в матче с «Панатинаикосом» в рамках Евролиги
сегодня, 10:28
«Црвена Звезда», «Жальгирис» и «Виллербан» лидируют в Евролиге по количеству местных игроков
сегодня, 09:05Фото
Игроки «Сперс» были разбужены пожарной сигнализацией ночью в Далласе
2сегодня, 08:49Видео
«Вы могли дать мне 10 миллионов!». Дуайт Ховард отреагировал на продление Руди Гобера
1сегодня, 06:48
Зак Иди покинул площадку с 6 фолами после 15 минут в дебютном матче
12сегодня, 04:59
Мишель Бидл о дебюте Бронни Джеймса: «Если эта история не сфабрикована, то я не знаю, что означает это слово»
18вчера, 21:00
Миленко Богичевич: «Вернули в строй травмированных, это отразилось на качестве нашей игры»
вчера, 20:09
Кевин Хертер сыграет в первом матче сезона против «Миннесоты»
вчера, 19:41