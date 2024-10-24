Контракт Джейлена Джонсона был отправлен в офис лиги за минуту до дедлайна

«Хоукс» подписали продление контракта с Джейленом Джонсоном в последний момент.

По словам инсайдера ESPN Бобби Маркса, контракт Джейлена Джонсона был отправлен в офис лиги в 17:59, за минуту до крайнего срока.

Тяжелый форвард (22 года, 203 см) получил от «Атланты» продление контракта на 5 лет и 150 миллионов долларов.

Джонсон был выбран под 20-м номером на драфте-2021. В минувшем сезоне он набирал в среднем по 16,0 очка, 8,7 подбора и 3,6 передачи.