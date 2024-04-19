Стив Керр: «Джонатан Куминга должен понять, как разнообразить свою игру, чтобы быть полезным в разных составах»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Эндрю Уиггинс Джонатан Куминга Трэйс Джексон-Дэвис Баскетбол

Стив Керр рассказал об игровых перспективах Джонатана Куминги.

Молодой форвард «Голден Стэйт» станет доступным для продления этим летом.

«Когда мы перестроили стартовый состав в середине сезона, поставив Кумингу с Дрэймондом Грином на позиции центра и Эндрю Уиггинсом в качестве второго форварда, это помогло ему получать мяч в позициях с большим пространством, проходить к кольцу. Раскрыло некоторые его возможности.

Когда он травмировался, мы перешли к игре с Трэйсом Джексоном-Дэвисом и Дрэймондом. Куминга вынужден был играть на тройке, потому что под кольцом было мало пространства. И он пока не выглядит естественно на этой позиции. Решения, которые он принимает, обращение с мячом.

В игре с «Сакраменто» мы попробовали оба состава.

Куминга должен понять, как разнообразить свою игру, чтобы быть полезным в разной ротации. Может ли он играть на тройке? Пока что это под вопросом. На позиции легкого форварда приходится чаще разыгрывать и держать мяч. Может ли он распасовывать? Он неплохо видит площадку, но его базовые навыки требуют развития.

Нам нужно, чтобы он играл на тройке, если мы хотим использовать Трэйса в качестве центрового и Дрэймонда на позиции тяжелого форварда. Это отличный защитный состав. Но пока мы к этому не готовы», – пояснил ситуацию главный тренер «Голден Стэйт».

1 комментарий
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Чую его все таки сбагрят если подвернется годная сделка. Все эти поиски своей игры, бросков и т.п., воинам совсем не нужно. Выглядит он как стабильный игрок 2-й позиции? Нет! Через года два возможно. Для начала нужно хотябы быть лучше Муди.
Но зная сентиментальность Керра...
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