Тим Леглер: «Игра Девина Букера в сборной повлияет на его репутацию победителя. «Финикс» получит больше всего от Олимпиады»

Тим Леглер считает, что олимпийский турнир поможет «Санз».

«У «Финикса» было два парня в сборной, что очень важно. Кевин Дюрэнт был потрясающ. Попал первые 6 бросков сразу после длительного перерыва. Но в большей степени это касается Девина Букера. Его роль и игра в сборной заставили партнеров и тренеров назвать его «непризнанным MVP». Это поможет репутации Девина Букера , его статусу победителя.

«Финикс » получит больше 41 матча с Брэдли Билом. Клуб добавил недостающие элементы к своему составу. Команда сможет получить больше всего от выступления своих звезд в сборной», – заключил аналитик ESPN.