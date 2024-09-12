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  • Тим Леглер: «Игра Девина Букера в сборной повлияет на его репутацию победителя. «Финикс» получит больше всего от Олимпиады»
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Тим Леглер: «Игра Девина Букера в сборной повлияет на его репутацию победителя. «Финикс» получит больше всего от Олимпиады»

Тим Леглер считает, что олимпийский турнир поможет «Санз».

«У «Финикса» было два парня в сборной, что очень важно. Кевин Дюрэнт был потрясающ. Попал первые 6 бросков сразу после длительного перерыва. Но в большей степени это касается Девина Букера. Его роль и игра в сборной заставили партнеров и тренеров назвать его «непризнанным MVP». Это поможет репутации Девина Букера, его статусу победителя.

«Финикс» получит больше 41 матча с Брэдли Билом. Клуб добавил недостающие элементы к своему составу. Команда сможет получить больше всего от выступления своих звезд в сборной», – заключил аналитик ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
logoФиникс
logoсборная США
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoБрэдли Бил
logoДевин Букер
Тим Леглер
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