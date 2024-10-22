Карл-Энтони Таунс о матче против «Вулвз»: «Это было странно, очень странно»

Карл-Энтони Таунс поделился впечатлениями от матча против «Вулвз».

Многолетний лидер «Миннесоты», которого в октябре обменяли в «Нью-Йорк », впервые вышел против бывшей команды в предсезонке.

«Только одно слово. Это было странно, очень странно.

Странно находиться на другой половине площадки. Видеть, как они разминаются... Это было так странно, так неловко и непривычно», – признался центровой.