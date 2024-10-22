Карл-Энтони Таунс о матче против «Вулвз»: «Это было странно, очень странно»
Карл-Энтони Таунс поделился впечатлениями от матча против «Вулвз».
Многолетний лидер «Миннесоты», которого в октябре обменяли в «Нью-Йорк», впервые вышел против бывшей команды в предсезонке.
«Только одно слово. Это было странно, очень странно.
Странно находиться на другой половине площадки. Видеть, как они разминаются... Это было так странно, так неловко и непривычно», – признался центровой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Roommates Show
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