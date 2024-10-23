Барак Обама: «Трудно оторвать взгляд от Виктора Вембаньямы, когда он на площадке»
Барак Обама заявил, что в этом сезоне будет наблюдать за «Сперс» и Вембаньямой.
«Трудно оторвать взгляд от Вембаньямы, когда он на площадке.
Вы слишком молоды, чтобы помнить, когда Дюрэнт пришел в лигу. Это выглядело странно, да? До него не было никого с таким высоким ростом и таким наборов навыков. И вы определенно не такие старые, чтобы помнить Мэджика Джонсона и Лэрри Берда. Многие забыли, каким высоким был Берд – он был ростом 205 сантиметров, и Мэджик был ростом 205 сантиметров. Эти парни делали то, чего раньше не делали бигмены.
Но на фоне Вембаньямы, все выглядят крошечными. Это невероятно. А когда вы видите, как он развивается, трудно не смотреть на него», — подчеркнул бывший президент США.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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