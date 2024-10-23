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Джо Маззулла поцеловал паркет на арене в Бостоне: «Для меня это был момент самовыражения»

Джо Маззулла объяснил, почему поцеловал паркет на арене в Бостоне.

Тренер чемпионов НБА сделал это перед первым матчем сезона против «Никс» (132:109).

«Для меня это был момент самовыражения.

Паркет – это место, где проливались кровь, пот и слезы великих. Я не могу выйти на площадку и прыгать за мячами, как бы мне этогохотелось. Это был способ выразить благодарность, которую я испытываю к нашей команде, к людям, которые были здесь до меня, и к тому, что значит быть «кельтом», – заявил главный тренер «Бостона».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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