Джо Маззулла поцеловал паркет на арене в Бостоне: «Для меня это был момент самовыражения»

Джо Маззулла объяснил, почему поцеловал паркет на арене в Бостоне.

Тренер чемпионов НБА сделал это перед первым матчем сезона против «Никс» (132:109).

«Для меня это был момент самовыражения.

Паркет – это место, где проливались кровь, пот и слезы великих. Я не могу выйти на площадку и прыгать за мячами, как бы мне этогохотелось. Это был способ выразить благодарность, которую я испытываю к нашей команде, к людям, которые были здесь до меня, и к тому, что значит быть «кельтом», – заявил главный тренер «Бостона ».