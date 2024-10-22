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Джо Маззулла: «Никакого давления. Мы все скоро умрем, и все это уже не важно»

Джо Маззулла заявил, что «Селтикс» не испытывают давления перед новым сезоном.

«Ноль. Никакого давления. Мы все скоро умрем, и все это уже не важно, так что никакого давления нет.

Вы либо победите, либо нет. Когда вы выигрываете, вы пытаетесь забыть об этом через неделю, и когда проигрываете, вы пытаетесь забыть об этом через неделю. Так что это не давление, это возможность. У нас есть возможность победить в течение следующих нескольких лет, смотря как долго мы будем вместе.

Я уже говорил об этом раньше, у нас есть возможность двигать организацию вперед, удвоить традицию и историю этой организации. А чего еще можно ожидать, кроме как побед? Я бы не хотел, чтобы кто-то все время ожидал от меня проигрышей. Это было бы изнурительно. Поэтому у нас есть ожидание победы», – сказал главный тренер «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал CLNS Media Boston Sports Network
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