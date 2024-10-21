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«У них нет оружия в руках. Они не нападают на меня. Это просто слова». Джо Маззулла не чувствует давления со стороны прессы

Джо Маззулла объяснил взаимоотношения с прессой.

Главного тренера «Бостона» спросили, как он справляется с постоянным давлением и ожиданиями со стороны спортивных медиа.

«Не рассматриваю это все как давление. У журналистов нет оружия в руках. Они на меня не нападают. Это просто слова. Они обязаны говорить эти слова по условиям своего трудового контракта. Написать колонку. Это все надуманно.

На нас нет никакого давления. Мы не рискуем жизнью. Мы не хирурги, не солдаты на поле боя. Я зарабатываю, тренируя баскетболистов. Единственные, кто по-настоящему на нас давит, это мы сами.

Всегда спрашиваю парней, что они предпочли бы. Чтобы от них ожидали побед или поражений? Если бы люди заявляли мне, что ожидали моего проигрыша, я был бы взбешен. Ожидание побед – это то, ради чего мы работаем.

Слова имеют силу только тогда, когда ты им позволяешь. Никто нас не трогает, не поднимает руку.

Мы либо выиграем, либо проиграем. Никто из вас (журналистов) не приглашен на мои похороны через 40 лет. Вот и все последствия», – заключил Маззулла.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Дэлзелл
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logoДжо Маззулла
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