Энтони Дэвис набрал 35 очков и 10 подборов в матче с «Финиксом»

Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в матче с «Финиксом».

На счету бигмена «Лейкерс » 35 очков и 10 подборов, а также 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

За 34 минуты Дэвис реализовал 14 из 28 с игры и 3 из 8 с линии.

Калифорнийцы победили в предсезонной встрече со счетом 128:122.