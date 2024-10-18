Энтони Дэвис набрал 35 очков и 10 подборов в матче с «Финиксом»
Энтони Дэвис оформил дабл-дабл в матче с «Финиксом».
На счету бигмена «Лейкерс» 35 очков и 10 подборов, а также 4 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
За 34 минуты Дэвис реализовал 14 из 28 с игры и 3 из 8 с линии.
Калифорнийцы победили в предсезонной встрече со счетом 128:122.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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