«Селтикс» повторили рекорд НБА по 3-очковым попаданиям – 29 в матче с «Никс»

«Бостон» уничтожил «Нью-Йорк» в первом матче сезона НБА.

«Селтикс» повторили рекорд НБА по 3-очковым за матч – 29 точных бросков из-за дуги.

Чемпионы лиги повторили достижение «Бакс» и победили со счетом 132:109.

Процент реализации составил 47,5 – 29 попаданий на 61 попытку.

29-е попадание состоялось в начале четвертой четверти. После этого случилась серия из 13 промахов с дальней дистанции, включая несколько «сквозняков».