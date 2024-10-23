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«Селтикс» повторили рекорд НБА по 3-очковым попаданиям – 29 в матче с «Никс»

«Бостон» уничтожил «Нью-Йорк» в первом матче сезона НБА.

«Селтикс» повторили рекорд НБА по 3-очковым за матч – 29 точных бросков из-за дуги.

Чемпионы лиги повторили достижение «Бакс» и победили со счетом 132:109.

Процент реализации составил 47,5 – 29 попаданий на 61 попытку.

29-е попадание состоялось в начале четвертой четверти. После этого случилась серия из 13 промахов с дальней дистанции, включая несколько «сквозняков».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube NBA
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