Обозреватели NBA.com считают «Бостон» и «Нью-Йорк» фаворитами регулярного сезона на Востоке

Авторы NBA.com поделились прогнозами на сезон.

По их мнению, первые места займут «Бостон » и «Нью-Йорк ». Третью строчку в основном отдают «Кливленду », который получил 3 голоса из 4. Другим кандидатом на эту позицию является «Индиана ». «Филадельфия » также получила 3 из 4 голосов за оставшееся место верхнего посева. Один из авторов поставил ее шестой.

Четыре команды – «Милуоки», «Орландо», «Майами», «Атланта» – оказались на разных местах в Топ-10. Авторы сошлись во мнении по поводу шансов этих клубов как минимум на плей-ин.

На оставшееся место претендуют «Торонто», «Чикаго» и «Детройт».