Андрей Кириленко о том, похож ли Овечкин на Леброна Джеймса: «Нет, совсем разные персонажи. Но и тот, и другой внесли колоссальный вклад в свои виды спорта. Это глыбы»

Андрей Кириленко высказался о том, похож ли Александр Овечкин на Леброна Джеймса.

– Александр Овечкин похож на Леброна Джеймса?

– Нет, конечно, не похож. Овечкин – это Овечкин. Он абсолютно другой эмоционально, чем Леброн. Совсем разные персонажи, характеры.

Я не знаю просто, в чем мы их сравниваем. В долголетии на спортивном Олимпе?

– Леброн побил рекорд НБА по очкам, Овечкин идет за рекордом Гретцки по голам. Причем оба уже не лучшие в своих лигах, но очень уважаемые.

– Ну, а Яннис Адетокунбо – лучший в НБА? Его мы тогда тоже с Овечкиным сравним?

– Лучший сейчас – Никола Йокич.

– Я вот думаю, что Леброн входит в топ-20 игроков НБА. Я не к тому, что надо кого-то преуменьшить или преувеличить. Они просто разные абсолютно по своему типажу. Я не могу их сравнивать.

Но то, что и тот, и другой внесли колоссальный вклад в свои виды спорта, это несомненно. Это глыбы в своих направлениях, – сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко .