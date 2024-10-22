«Майк Миллер не мог произнести мою фамилию». Никола Йокич рассказал о происхождении прозвища «Джокер»

Никола Йокич рассказал, как появилось прозвище «Джокер».

«Майк Миллер не мог произнести мою фамилию, и он просто сказал: «Ты будешь Джокером». Теперь это, вероятно, одно из лучших прозвищ в баскетболе», — рассказал центровой «Денвера ».

Бывший игрок НБА Майк Миллер был одноклубником Йокича с 2015 по 2017 год.