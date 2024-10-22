«Майк Миллер не мог произнести мою фамилию». Никола Йокич рассказал о происхождении прозвища «Джокер»
Никола Йокич рассказал, как появилось прозвище «Джокер».
«Майк Миллер не мог произнести мою фамилию, и он просто сказал: «Ты будешь Джокером». Теперь это, вероятно, одно из лучших прозвищ в баскетболе», — рассказал центровой «Денвера».
Бывший игрок НБА Майк Миллер был одноклубником Йокича с 2015 по 2017 год.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Денвера» в соцсети X
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