Майлз Бриджес: «Трэйси Макгрэйди – один из величайших игроков в истории»
Майлз Бриджес считает Трэйси Макгрэйди одним из величайших игроков всех времен.
«На мой взгляд, Ти-Мак – один из величайших игроков в истории. Если бы он не травмировался, по-моему, он стал бы лучшим игроком всех времен.
Я смотрел матчи с Ти-Маком почти каждый день со своим отцом. Этот чувак делал потрясающие вещи», – сказал форвард «Шарлотт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
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