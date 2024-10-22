Майлз Бриджес: «Трэйси Макгрэйди – один из величайших игроков в истории»

Майлз Бриджес считает Трэйси Макгрэйди одним из величайших игроков всех времен.

«На мой взгляд, Ти-Мак – один из величайших игроков в истории. Если бы он не травмировался, по-моему, он стал бы лучшим игроком всех времен.

Я смотрел матчи с Ти-Маком почти каждый день со своим отцом. Этот чувак делал потрясающие вещи», – сказал форвард «Шарлотт ».