Винс Картер и Трэйси Макгрэйди могут стать миноритарными владельцами команды НФЛ «Баффало»

Винс Картер и Трэйси Макгрэйди хотят приобрести акции «Баффало».

Бывшие звезды НБА Винс Картер и Трэйси Макгрэйди , а также бывшая звезда американского футбола Джози Алтидор ведут переговоры о покупке миноритарных пакетов акций команды НФЛ «Баффало », сообщает Sportico со ссылкой на несколько источников, знакомых с содержанием переговоров.

Клуб, которым владеет семья Пегула, ищет инвесторов. Ранее в этом году «Биллс» заявили, что наняли Allen & Co. для изучения продажи неконтрольного пакета акций, который, как сообщалось, составляет около 25 процентов.