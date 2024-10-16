Винс Картер и Трэйси Макгрэйди могут стать миноритарными владельцами команды НФЛ «Баффало»
Винс Картер и Трэйси Макгрэйди хотят приобрести акции «Баффало».
Бывшие звезды НБА Винс Картер и Трэйси Макгрэйди, а также бывшая звезда американского футбола Джози Алтидор ведут переговоры о покупке миноритарных пакетов акций команды НФЛ «Баффало», сообщает Sportico со ссылкой на несколько источников, знакомых с содержанием переговоров.
Клуб, которым владеет семья Пегула, ищет инвесторов. Ранее в этом году «Биллс» заявили, что наняли Allen & Co. для изучения продажи неконтрольного пакета акций, который, как сообщалось, составляет около 25 процентов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
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