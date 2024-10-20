Трэйси Макгрэйди: «Лука Дончич возьмет все главные награды»
Трэйси Макгрэйди спрогнозировал исход сезона НБА.
«Могу представить, что «Бостон» снова добьется успеха. Но к черту, Лука Дончич заберет все главные награды. Я выбираю «Даллас».
Они были в финале в прошлом году. Добавление Клэя Томпсона сделает их фаворитами, точно позволит соревноваться за титул. Они были там и без Клэя. Почему нет?
Так что Лука Дончич заберет MVP регулярного сезона и финала. Обе индивидуальные награды и Кубок Ларри О’Брайена», – заявил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.
«Мэверикс» уступили «Селтикс» в финальной серии прошлого чемпионата со счетом 1-4.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Трэйси Макгрэйди
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости