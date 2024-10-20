Трэйси Макгрэйди: «Лука Дончич возьмет все главные награды»

Трэйси Макгрэйди спрогнозировал исход сезона НБА.

«Могу представить, что «Бостон » снова добьется успеха. Но к черту, Лука Дончич заберет все главные награды. Я выбираю «Даллас ».

Они были в финале в прошлом году. Добавление Клэя Томпсона сделает их фаворитами, точно позволит соревноваться за титул. Они были там и без Клэя. Почему нет?

Так что Лука Дончич заберет MVP регулярного сезона и финала. Обе индивидуальные награды и Кубок Ларри О’Брайена», – заявил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

«Мэверикс» уступили «Селтикс» в финальной серии прошлого чемпионата со счетом 1-4.