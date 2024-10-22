Джейлен Брансон взял на себя ответственность за то, что Джош Харт «потерялся» в обновленной пятерке «Никс»

Джош Харт неудачно провел предсезонные матчи.

На счету защитника 2 очка в 4 встречах. Харт прокомментировал свое место и роль в новом составе команды.

«Совершенно потерялся. Не имею понятия. Осталось несколько дней до матча-открытия с «Бостоном». Либо мы постараемся нащупать ритм с этим основным составом, либо дадим кому-то возможность попробовать себя, а я буду выходить со скамейки во второй пятерке», – сказал ключевой игрок «Никс».

Лидер команды Джейлен Брансон взял на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.

«Как я это вижу, товарищи по команде Джоша должны сделать все, чтобы все были на одной волне и вселяли друг в друга уверенность, несмотря ни на что. И это начинается с меня», – заявил разыгрывающий.