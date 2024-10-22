Джаред Батлер остается в «Вашингтоне» на двустороннем контракте

Джаред Батлер остается в «Уизардс».

«Вашингтон » сохранил разыгрывающего (24 года, 191 см), который ранее был выставлен на рынок отказов, заключив с ним двусторонний контракт.

Батлер принял участие в 40 матчах за «Вашингтон» в сезоне-23/24, набирая в среднем 6,3 очка, 3,2 передачи и 1,5 подбора. Также защитник сыграл в пяти предсезонных матчах.

«Уизардс» рассматривали варианты обмена, чтобы освободить место для Батлера , но в итоге использовали вариант с двусторонним контрактом.