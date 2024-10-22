Джаред Батлер остается в «Вашингтоне» на двустороннем контракте
Джаред Батлер остается в «Уизардс».
«Вашингтон» сохранил разыгрывающего (24 года, 191 см), который ранее был выставлен на рынок отказов, заключив с ним двусторонний контракт.
Батлер принял участие в 40 матчах за «Вашингтон» в сезоне-23/24, набирая в среднем 6,3 очка, 3,2 передачи и 1,5 подбора. Также защитник сыграл в пяти предсезонных матчах.
«Уизардс» рассматривали варианты обмена, чтобы освободить место для Батлера, но в итоге использовали вариант с двусторонним контрактом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Марка Стейна
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