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Джаред Батлер остается в «Вашингтоне» на двустороннем контракте

Джаред Батлер остается в «Уизардс».

«Вашингтон» сохранил разыгрывающего (24 года, 191 см), который ранее был выставлен на рынок отказов, заключив с ним двусторонний контракт.

Батлер принял участие в 40 матчах за «Вашингтон» в сезоне-23/24, набирая в среднем 6,3 очка, 3,2 передачи и 1,5 подбора. Также защитник сыграл в пяти предсезонных матчах.

«Уизардс» рассматривали варианты обмена, чтобы освободить место для Батлера, но в итоге использовали вариант с  двусторонним контрактом. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Марка Стейна
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