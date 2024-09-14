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«Нью-Йорк» подпишет однолетний контракт с Лэндри Шэметом

Лэндри Шэмет продолжит карьеру в «Нью-Йорке».

Свободный агент Лэндри Шэмет (27 лет, 193 см) согласовал однолетний контракт с «Никс».

«Уизардс» отказались от опции продления контракта с Шэметом на сезон-2024/25 стоимостью 11 миллионов долларов. Атакующий защитник вышел на рынок свободных агентов. Интерес к нему также проявляли «Милуоки», «Майами» и «Миннесота».

Шэмет провел за «Вашингтон» 46 матчей, набирая в среднем 7,1 очка при 33,8% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски в соцсети X
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