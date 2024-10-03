Ти Джей Уоррен подпишет негарантированный контракт с «Никс»

«Никс» просмотрят Ти Джей Уоррена.

Форвард (31 год, 203 см) завершил прошлый сезон в «Миннесоте». На счету Уоррена в среднем 3,7 очка и 2 подбора в 11 играх.

Ранее в сентябре баскетболист тренировался с «Сакраменто ».

Уоррен отыграл 9 сезонов в лиге, 6 из них – в «Финиксе ».