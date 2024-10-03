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Ти Джей Уоррен подпишет негарантированный контракт с «Никс»

«Никс» просмотрят Ти Джей Уоррена.

Форвард (31 год, 203 см) завершил прошлый сезон в «Миннесоте». На счету Уоррена в среднем 3,7 очка и 2 подбора в 11 играх.

Ранее в сентябре баскетболист тренировался с «Сакраменто».

Уоррен отыграл 9 сезонов в лиге, 6 из них – в «Финиксе».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иэна Бэгли
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