Джейлен Джонсон получил от «Атланты» продление контракта на 5 лет и 150 млн долларов
Джейлен Джонсон и «Атланта» продлят контракт.
Тяжелый форвард (22 года, 203 см) получил от «Атланты» продление контракта на 5 лет и 150 миллионов долларов.
Баскетболист был выбран под 20-м номером на драфте-2021.
Джонсон готовится к четвертому сезону в составе «Хоукс». В минувшем розыгрыше НБА он набирал в среднем по 16,0 очка, 8,7 подбора и 3,6 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости