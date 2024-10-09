0

Тони Брэдли присоединился к «Атланте»

«Хоукс» пригласили Тони Брэдли в тренировочный лагерь.

С центровым (26 лет, 208 см), который был выбран под 28-м номером на драфте НБА 2017 года, подписан негарантированный контракт.

Брэдли за 7 лет в лиге поиграл за «Чикаго», «Оклахому», «Филадельфию» и «Юту».

Сезон-23/24 бигмен провел фарм-команде «Мэверикс» в G-лиге, набирая в среднем 15,1 очка, 10,2 подбора и 1,9 блок-шота за 22 минуты на площадке в 13 матчах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: soaringdownsouth.com
переходы
logoАтланта
logoНБА
logoТони Брэдли
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атланта» подписала Кевона Харриса и Джоуи Хаузера
21 сентября, 04:27
Кевон Харрис присоединится к «Атланте»
19 сентября, 07:55
«Орландо» подпишет Джаррета Калвера
12 сентября, 06:32
Дилан Уиндлер подписал контракт с «Пертом»
24 августа, 06:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сет Ланди принес «Атланте» победу в предсезонном матче с «Индианой» броском из-за дуги
144 минуты назадВидео
Источник в американской федерации: «Сборной США нужны будут Зайон Уильямсон и Джа Морэнт, чтобы взять золото в 2028-м»
1сегодня, 06:46
1-й номер драфта Заккари Рисаше набрал 18 очков при 7 из 9 с игры в матче с «Индианой»
2сегодня, 06:06Видео
Ламело Болл набрал 24 очка и 5 передач в предсезонном матче с «Майами»
сегодня, 05:32Видео
НБА. Предсезонные матчи. 21 очко Дюрэнта помогло «Финиксу» обыграть «Детройт», «Клипперс» оказались сильнее «Бруклина» и другие результаты
9сегодня, 05:20
Ко всем новостям
Последние новости
Джавон Фримен-Либерти покинул «Манису». Ожидается, что он продолжит карьеру в «Чикаго»
10 минут назад
Лонзо Болл вернется на площадку в рамках предсезонных матчей
27 минут назад
Новый выпуск на канале Ивана Лазарева посвящен работе баскетбольных комментаторов
сегодня, 06:34Видео
Сергей Козин: «Зенит» будет еще более настроен на нас после поражения от «Локо»
2сегодня, 06:26
Дерек Лайвли работает над 3-очковым броском
2сегодня, 05:43