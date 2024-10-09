Тони Брэдли присоединился к «Атланте»

«Хоукс» пригласили Тони Брэдли в тренировочный лагерь.

С центровым (26 лет, 208 см), который был выбран под 28-м номером на драфте НБА 2017 года, подписан негарантированный контракт.

Брэдли за 7 лет в лиге поиграл за «Чикаго», «Оклахому», «Филадельфию» и «Юту».

Сезон-23/24 бигмен провел фарм-команде «Мэверикс» в G-лиге, набирая в среднем 15,1 очка, 10,2 подбора и 1,9 блок-шота за 22 минуты на площадке в 13 матчах.