Тони Брэдли присоединился к «Атланте»
«Хоукс» пригласили Тони Брэдли в тренировочный лагерь.
С центровым (26 лет, 208 см), который был выбран под 28-м номером на драфте НБА 2017 года, подписан негарантированный контракт.
Брэдли за 7 лет в лиге поиграл за «Чикаго», «Оклахому», «Филадельфию» и «Юту».
Сезон-23/24 бигмен провел фарм-команде «Мэверикс» в G-лиге, набирая в среднем 15,1 очка, 10,2 подбора и 1,9 блок-шота за 22 минуты на площадке в 13 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: soaringdownsouth.com
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