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«Атланта» подписала Кевона Харриса и Джоуи Хаузера

«Атланта» заключила соглашения с двумя игроками.

«Хоукс» в пятницу подписали атакующего защитника Кевона Харриса (27 лет, 198 см) и форварда Джоуи Хаузера (25 лет, 206 см).

По неофициальной информации, оба контракты минимальные и рассчитаны на сезон-24/25.

Харрис потерял место в ротации «Орландо» по ходу сезона-23/24. Он провел большую часть чемпионата в G-лиге, набирая 16,4 очка, 5,3 подбора и 2,4 передачи в среднем.

Хаузер также провел прошлый сезон в Лиге развития НБА, набирая 8,3 очка и 3,4 подбора в среднем. Форвард реализовал 45,1% трехочковых бросков.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
переходы
logoАтланта
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logoКевон Харрис
Джоуи Хаузер
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