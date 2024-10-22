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  • «Мне нравится здесь». Несколько команд НБА и Евролиги связывались с Патриком Беверли по поводу продолжения карьеры
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«Мне нравится здесь». Несколько команд НБА и Евролиги связывались с Патриком Беверли по поводу продолжения карьеры

Патрик Беверли рассказал о своих планах.

«У меня отличные одноклубники и тренер, который мне доверяет. Знаю, что мяч будет у меня в руках. Совершенно по-другому чувствуешь себя в этом случае. Когда мне не нужно моментально избавляться от мяча. Можно не форсировать игру. Знать, что у меня будут определенные минуты на площадке, несколько штрафных. Это очень здорово.

Меня спрашивают, когда я вернусь. Пара команд из НБА связывались со мной. И из Евролиги интересовались, не хочу ли я сменить место с учетом войны.

Но мне нравится здесь. Хорошо себя чувствую, нравятся тренер, команда, партнеры и владелец. Нравится культура, с которой я постепенно знакомлюсь. Не жалею о своем решении, одно из лучших в моей жизни», – заключил Беверли.

Защитник выступает за «Хапоэль Тель-Авив».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Barstool Sports в сети X
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoНБА
logoПатрик Беверли
logoХапоэль Тель-Авив
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