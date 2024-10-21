«Реал» заинтересован в подписании Лонни Уокера

«Реал» намерен усилить состав.

Как сообщает BasketNews, мадридский клуб рассматривает вариант с подписанием свободного агента Лонни Уокера (25 лет, 193 см).

Американский защитник на прошлой неделе был отчислен из «Селтикс».

Уокер провел за «Бостон» четыре предсезонных матча, набирая в среднем 7,3 очка, 1,5 подбора и 2,5 передачи за 16,4 минуты на паркете.

«Реал », который стартовал в Евролиге и АСВ с результатом 2-2, изучает и другие опции на рынке.