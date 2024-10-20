«Финикс» отчислил Фрэнка Камински

Фрэнк Камински выбыл из состава «Санз».

Центровой вернулся в НБА из Евролиги , где в среднем набирал 8,9 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи за матч, защищая цвета «Партизана ». Камински провел тренировочный лагерь с «Финиксом », но не смог закрепиться в составе.

Этот сезон мог стать 9-м в НБА для баскетболиста.