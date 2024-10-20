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«Финикс» отчислил Фрэнка Камински

Фрэнк Камински выбыл из состава «Санз».

Центровой вернулся в НБА из Евролиги, где в среднем набирал 8,9 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи за матч, защищая цвета «Партизана». Камински провел тренировочный лагерь с «Финиксом», но не смог закрепиться в составе.

Этот сезон мог стать 9-м в НБА для баскетболиста. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майкла Скотто
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