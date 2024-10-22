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«Выглядит не слишком хорошо». Лу Уильямс оценил изменения в броске Микэла Бриджеса

Микэл Бриджес корректирует бросковую технику.

Форвард перешел в «Никс» из «Бруклина» этим летом. Бриджес попадал 37,2% дальних бросков в прошлом году, продемонстрировав небольшой спад по сравнению с прошлыми сезонами.

Форвард реализовал 2 из 19 трехочковых в предсезонных матчах, показав измененную технику с высокой точкой броскового движения.

«Думаю, он пытается улучшить бросок, расширить арсенал. И проходит через сложный период адаптации. Форма броска сильно изменилась. Он пытается сделать его более быстрым. Пока это не работает. Но бывают плохие отрезки. Не стал бы слишком сильно концентрироваться на этом.

Честно говоря, бросок выглядит не слишком хорошо. Скорее всего, это вызовет дискуссии. Думаю, что команда больше рассчитывает на него как на разрушителя в защите и того, кто может пройти к кольцу. У него будет сезон, чтобы поправить бросок», – заключил Лу Уильямс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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