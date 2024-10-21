«Юта» воспользовалась опциями в контрактах Кесслера, Джорджа, Хендрикса и Сенсабо

«Джаз» продлили сотрудничество с игроками на контрактах новичка.

Клуб использовал опции на третий год в контрактах защитника Кейонте Джорджа (13 + 4,4 передачи в прошлом сезоне) и форвардов Тэйлора Хендрикса (7,3 + 4,6 подбора) и Брайса Сенсабо (7,5 + 3,2 подбора).

На четвертый год продлен контракт центрового Уокера Кесслера (8,1 + 7,5 подбора + 2,4 блок-шота).