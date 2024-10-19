«Джазмены» переходят на более низкие тона

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Наступает уже третий год перестройки коллектива из Солт-Лейк Сити. Но только сейчас можно посмотреть на молодое ядро будущего чемпиона НБА.

Всем привет, и поздравляю всех со скорым началом регулярного сезона НБА! Этим летом состав «Юты Джаз» серьезно омолодился и теперь является вторым по молодости в лиге. Моложе, как обычно, только ростер из Оклахома-Сити.

В текущем составе старше 30 лет только старичок-ветеран Пэтти Миллс (36 лет) и Джордан Кларксон (32 года). Остальным игрокам 27 лет и меньше. Более того, в ростере имеются аж 6 игроков, которым будет максимум 21 год! Для сравнения, к началу прошлого сезона таких игроков было всего 3.

Молодая банда

Основная ротация

Лаури Маркканен

Статус в этом сезоне : главная звезда, основной скорер

Предыдущий регулярный сезон Лаури мало отличался от сезона 2022-23, в котором он съездил на МВЗ и получил награду MIP. Стоит отметить всего лишь 55 сыгранных матчей, а главное – этап сезона, на который пришлось большое количество пропусков.

Как видно на картинке выше – до 4 марта Маркканен сыграл в 51 из 61 игр регулярки – 84% матчей. Из последних 21 матчей сезона он примет участие лишь в четырех. «Травматик!!!» – скажете вы. «Танкист» – отвечу вам я.

Главная новость, связанная с Маркканеном в 2024 году – это продление контракта с Ютой. Перед этим Эйндж, торгуя Лаури, запрашивал слишком большую цену (в кандидатах значились Голден Стейт и Сан-Антонио). Не получив желаемого, Эйндж без труда и колебаний выдал нашей главной звезде 238 миллионов за ближайшие 5 лет.

Очень многие эксперты и «эксперты» посчитали сам факт продления Лаури бессмысленным для текущего ростера Юты, не говоря уже о сумме контракта. Попробую объяснить, почему переподписание не мешает текущим планам менеджмента Джаз.

Начнем с финансовой составляющей. Взглянем на текущую платежную ведомость Юты.

Почти все неновичковые контракты после 2026 года либо истекают, либо являются негарантированными. Обратите внимание, что и зарплата за сезон 2026-27 Маркканена будет чуть ниже, чем годом ранее. Скорее всего, к межсезонью-2026 руководство Джаз хочет определиться с костяком молодых игроков и начать строить побеждающую команду. Часть из них по-прежнему будет на контрактах новичков (только Кесслер получит первый серьезный контракт, но его судьба в Юте под вопросом). Даже если к тому моменту контракт финна будет считаться больше обузой, чем нормой и потребуется скинуть его, в запасе Эйнджа будут пики первого раунда Кливленда и Миннесоты, которыми можно подсластить пилюлю.

Если смотреть на присутствие Лаури в контексте игры в баскетбол, то часто встречаются мнения, что Маркканен не позволит Юте опуститься на самое дно конференции, добывая лишние победы. Парирую этот аргумент простым примером: буквально в похожей ситуации несколько лет назад находились Оклахома-Сити Тандер и их молодая звезда Шай Гилджес-Александер. После плей-офф 2020 года ОКС взяли курс на перестройку, и Шай сыграл лишь 35 матчей в сезоне 2020-21 и 56 игр в сезоне 2021-22. Безусловно, были и травмы, но не зря в то время ходили слухи, что тренерский штаб просто не выпускал ШГА на площадку, чтобы победа не дай бог не нависала над молодой командой. И уже в сезоне 2022-23 канадец спокойно отыграл 68 матчей, а готовая побеждать команда смогла залезть в плей-ин.

Аналогичная ситуация ждет и Юту с Маркканеном. В ближайшие два года мы увидим, как Лаури стабильно играет до перерыва на МВЗ, позже получает «травму» и спокойно досиживает остаток сезона, периодически появляясь на пару-тройку игр.

Если вам этого аргумента покажется мало, можете посмотреть хотя бы на результаты Юты, когда финн выходит на паркет. За 55 матчей в предыдущем сезоне, в которых Лаури принял участие, Юта одержала лишь 22 победы – это 40%. Учитывайте, что большая часть приходилась на время до делайна, когда в активной ротации были игроки, помогающие побеждать (Олиник, Данн, Фонтеккио). Сейчас же их минуты будут получать молодые парни, которые только учатся на своих ошибках.

Таким образом, продление Маркканена не будет вредить Юте ни в игровом плане, ни в финансовом. Будем надеяться, что через несколько лет заматеревший финн примерит на себя роль второй звезды в побеждающем составе Джазменов.

Джордан Кларксон

Статус в этом сезоне : Джордан Кларксон

Джордан Кларксон просто Джордан Кларксон.

Пока не мешает развитию молодых, может находиться в составе команды хоть до пенсии. Его любят тренеры, его любят болельщики, его любят все.

Коллин Секстон

Статус в этом сезоне : продолжение успехов предыдущего сезона

Прошлый сезон Секстона можно разделить на два этапа: до и после 13 декабря. За первые 23 матча сезона Секстон, выходя со скамейки, набирал лишь 12.7 очка при 44% с игры и 32% из-за дуги. Подробнее о бросках Секстона во все возможные молочные продукты можно прочитать в моей прошлогодней статье .

После перевода в стартовый состав Коллин преобразился. За следующие 55 матчей – 21 очко в среднем при почти 50% с игры и 42% из-за дуги, 5.6 результативных передач на лишь 2.2 потери. Более того, если взглянуть на продвинутую статистику, по многим показателям Секстон провел лучший сезон в карьере: доля ассистов, соотношение передач к потерям, eFG%, TS%. Также наибольшей в карьере была доля трехочковых от общего количества бросков. Ему стоит продолжать работать в этом направлении – по карьере он реализует солидные 38%. Сам Коллин упоминал, что этим летом работал над движением по площадке без мяча.

Будем надеяться, что в предстоящем сезоне Секстон только приумножит успехи предыдущего. Ему лишь 25 лет, но он является важным голосом в раздевалке и одним из лидеров команды на площадке.

Джон Коллинз

Статус в этом сезоне : стартер(?), кандидат на обмен(?)

Сезон 2023-24 получился для Джона Коллинза спорным. С одной стороны, он провел эффективный сезон с точки зрения атаки. 15 очков + 8.5 подбора в среднем за игру при 53% с игры и 37% из-за дуги – он смог вернуть свой бросок времен его лучших годов в Атланте, благодаря нему в том числе Юта была в лидерах по подборам в среднем за игру.

С другой стороны, без Коллинза команда часто играла лучше, чем с ним на площадке. Среди 11 игроков Юты, сыгравших более 1000 минут, у Джона худший защитный рейтинг – 121.7. Попытки Харди совместить Коллинза с Кесслером в одной пятерке приводили к катастрофическим результатам – в среднем команда проигрывала 20 очков с двумя бигменами. И в победной серии Юты, которая длилась в декабре и январе, Джон играл в среднем менее 24 минут за матч.

Тревожным звоночком являются слова Коллинза, что он любит и предпочитает выходить в стартовой пятерке. Если тренерский штаб будет наигрывать на больших минутах Кесслера и Хендрикса, как Коллинз на это отреагирует? Захочет ли Эйндж по возможности обменять его и найдется ли на Коллинза спрос на рынке обменов? Ответы на эти вопросы узнаем уже скоро.

Молодежь

Уокер Кесслер

Статус в этом сезоне : стартовый центровой будущей команды(?)

После удачного первого сезона в лиге Кесслер неудачно съездил на чемпионат мира, а также медленно вкатывался в сезон с травмой пальца. В итоге вся регулярка для него прошла ниже ожиданий. Ходили слухи, что были проблемы и в ментальном плане.

Несмотря на это, Кесслер продолжал делать то, что умеет лучше всех в команде – защищаться, блокировать и подбирать. Он был третьим в команде по подборам – 7.5 за 23 минуты в среднем, абсолютным лидером по блокшотам в команде и вторым по этому показателю в лиге – 2.4. У него лучший персональный защитный рейтинг в команде среди тех, кто провел более 1000 минут на паркете.

Летом после ухода Хартенштайна из Никс было очень много слухов, что именно Уокер будет обменян в Нью-Йорк из Юты. Менеджмент запрашивал за центрового два пика первого раунда, что показалось для Никс слишком высокой ценой. И на том спасибо. Мне кажется, ставить крест на игроке, который еще год назад был топ-3 новичком сезона, является поспешным решением.

На пресс-конференции Кесслер отмечал, что все лето провел в Юте, работая над штрафным броском, движением без мяча и дрибблингом. Это было его первое полноценное лето за два года, которое не было омрачено травмами или сторонними баскетбольными активностями, и которое Уокер мог полностью посвятить подготовке к новому сезону.

Сам Кесслер понимает, что карьерный путь не будет только высходящим – будут взлеты и падения, главное – оставаться профессионалом и стабильно выполнять свою работу. Желаем ему наилучшего в предстоящем регулярном сезоне.

Кейонте Джордж

Статус в этом сезоне : более продвинутый Джордан Кларксон

Из трех новичков, выбранных Ютой на драфте-2023, Кейонте лучше всех был готов к сезону. В начале сезона он почти сразу занял место основного разыгрывающего в стартовой пятерке. Он показал задатки хорошего разыгрывающего (при том, что ни разу в жизни до этого не исполнял эту роль), набирая 5 ассистов на 2.3 потери в первых 24 матчах своей карьеры.

Несмотря на это, атакующая эффективность оставалась на уровне плинтуса – лишь 36% с игры и 32% из-за дуги. Затем последовала травма, после нее Джордж вылетел из стартового состава до середины февраля.

Именно с 12 февраля Кейонте вернулся в основную пятерку, и его роль сместилась с pass-first разыгрывающего на набор очков. Цифры подтверждают – около 16 очков при 40% с игры и 34% из-за дуги, лишь 4.8 ассиста на 3.4 потери – Джордж полностью выполнял установку тренера брать самые глупые броски, совершать их как можно больше, дабы развиваться в этом аспекте игры.

К предстоящему сезону Джордж готовился усиленно. По его словам, и тренер Харди, и Джордан Кларксон ожидают от него готовности брать на себя больше как с точки зрения розыгрыша, так и в наборе очков. Ждем прорывного сезона от Кейонте?

Брайс Сенсабо

Статус в этом сезоне : скорер со скамейки

Сенсабо принял участие всего в 32 играх прошлой регулярки, получая значимые минуты лишь после дедлайна. 9 очков в среднем при 39% с игры и 30% из-за дуги – не самая броская бросковая линейка для человека, чьим главным оружием является умение набирать очки, но можно было уже увидеть имеющийся арсенал навыков Брайса в атаке – он не стесняется брать на себя броски любой сложности, даже создавать броски самостоятельно.

Этим летом Сенсабо заметно сбросил вес и поработал над видением площадки. Он сам отмечает, что его навыки ассистирования удивят всех в предстоящем сезоне. Посмотрим.

У меня есть предположение, что именно Сенсабо постепенно будет забирать минуты и броски Кларксона и в перспективе станет основным скорером Джаз со скамейки.

Тэйлор Хендрикс

Статус в этом сезоне : универсальный 3&D форвард

Как и Сенсабо, Хендрикс большую часть предыдущего сезона провел в G-лиге. Основные минуты он начал получать с февраля. С 22 февраля и до конца регулярки он застолбил за собой место в стартовой пятерке.

В целом по сезону он набирал 7.3 очка + 4.6 подбора + 0.7 перехвата + 0.8 блока при 45% с игры и 38% из-за дуги. Большую часть своих очков он набирал бросками из-за дуги, в особенности catch and shoot трешки из углов (74 броска из 131 – 56%) с реализацией 43.2%. В целом, трехочковый Хендрикса доказал свою релевантность на уровне лиги и сейчас является основным оружием форварда в атаке.

Хендрикс также показывал всплески игры в проходах – он не боится идти вглубь краски, но арсенал навыков пока не настолько широк – нужно подтягивать дриблинг, работу ног.

В защите Хендрикс продемонстрировал свои умения защищаться как в качестве вспомогательного защитника в краске, так и прихватывая игроков с мячом на периметре. Контактная оборона Тэйлора часто заставляла атакующих идти в краску, сам Хендрикс при этом не терялся и успевал на ногах.

Хендрикс отмечал, что набрал более 9 кг мышечной массы в межсезонье. Возможно мы чаще будем видеть Тэйлора в роли центрового в смолл-больной пятерке Джаз.

Джонни Джузэнь

Статус в этом сезоне : шутер, скорер со скамьи

После двух лет на двусторонних контрактах Джузэнь впервые в карьере получил полноценный 4-летний контракт с гарантией на первый год.

Будучи профильным шутером, в своем первом сезоне в лиге он попадал лишь 24% из-за дуги. В прошлом году точность выросла до 41.6%. Кроме того, можно было увидеть задатки скорера, который может не только бросать с получения, но и самостоятельно создать себе момент, еще и к кольцу пройти.

Ему всего 23 года, так что теоретически его еще можно назвать молодым. Возможно, через несколько лет мы сможем увидеть более молодую и более продуктивную версию Джорджа Ньянга.

Новички

Коди Уильямс

Статус в этом сезоне : перспективный всесторонний винг

О Коди я уже писал в преддрафтовом материале . Я считаю большой удачей тот факт, что Юта смогла задрафтовать его под 10-м пиком. Спасибо Детройту за Холланда, а когда Мемфис под 9-м пиком выбрал Зака Иди, у меня аж сердце замерло.

В Летней Лиге Уильямс показал вспышки своего потенциала и в целом оставил приятное впечатление. Его трехочковый бросок все еще нестабилен, да и в целом он предпочитает играть от прохода, но не стесняется бросать и из-за дуги, и создавать себе бросок на средней дистанции. Активен в защите, да и передачи отдает не самые тривиальные.

Уильямс начнет сезон со скамейки запасных, но неизвестно, как изменится состав по ходу сезона. Если Коди проявит себя, то уже к концу сезона может оказаться в стартовой пятерке.

Айзея Коллиер

Статус в этом сезоне : запасной разыгрывающий, реинкарнация Бледсо в G-лиге

Этот паренек был задрафтован нами под 29-м пиком, хотя в моках шел в районе середины 1 раунда. Более того, еще год назад он считался лучшим школьником страны!

Из плюсов его игры: крепкий, быстрый, завершает с обеих рук, не передерживает мяч, в будущем может стать неплохим разыгрывающим. Есть проблемы с защитой, но физические данные позволяют не быть минусовым. Нужно всего лишь... закрыть его в комнате с записями матчей для подробного изучения. Ну и бросок хромает.

Есть предположение, что именно Коллиера попробуют заигрывать как основного разыгрывающего во втором юните. Если результаты будут катастрофическими, будет сослан в G-лигу.

Кайл Филиповски

Статус в этом сезоне : сплав Олиника и Маркканена в G-лиге

Филиповски – еще один игрок, ушедший на драфте 2024 года ниже прогнозов от экспертов. Многие думали, что его заберут в топ-20, в итоге имя Кайла даже не назвали в первый вечер драфта! Ему пришлось ждать до следующего дня, прежде чем Джаз выбрали его под 32-м пиком.

Если посмотреть на набор умений Кайла, то точно удивишься, почему он упал на драфте так низко: умеет набирать очки всеми способами, неплохой бросок из-за дуги, навыки розыгрыша, хорошие защитные инстинкты. Однако слабые выступления в Мартовском Безумии за Дьюк и странная история с его девушкой, которая старше его на несколько лет, еще и мормонка (теперь понятно, почему он попал именно к нам), сильно просадили его котировки.

Лично мне по своему набору навыков и по комплекции Кайл напоминает Келли Олиника, возможно в силу молодости у новичка будет больше желания играть в защите. Кто-то сравнивает его по умению набирать очки с Маркканеном.

Почти все лето Филиповски провел в Юте, осваиваясь на новом месте. Джордан Кларксон высоко отозвался о нем на предсезонных тренировках. Будем надеяться, что Кайл будет получать свои минуты, и что тренер Харди будет отдавать предпочтение именно ему, а не какому-нибудь Юбэнксу.

Кстати, о последнем...

Новоприбывшие

Пэтти Миллс, Святослав Михайлюк, Дрю Юбэнкс

Статус в этом сезоне : прямиком на скамейку

Все новые игроки Юты, пришедшие через рынок свободных агентов, являются глубокими резервистами и будут выходить на паркет в случае серьезных травм лидеров.

Пэтти Миллса точно можно назвать недооцененным добавлением в ростер молодой команды. Почти все игроки на предсезонных интервью ответили опыт, лидерство и атмосферу, которую добряк из Австралии приносит в коллектив. Его присутствие точно пойдет на пользу большому количеству молодых и неопытных игроков не только с точки зрения игры в баскетбол, но и в понимании жизни.

Святослав Михайлюк, как и Пэтти Миллс, является приличным шутером и носителем чемпионского ДНК. За 6 лет в лиге форвард успел поиграть в 7 командах, в том числе в чемпионском Бостоне, прежде чем получить от фронт-офиса Юты контракт на 4 года и 15 миллионов (правда, только первый год гарантирован)!

С учетом большого количества талантливых вингов в ростере шанс, что Михайлюк будет получать серьезные минуты, довольно низок.

Дрю Юбэнкс – третье подписание Джаз на дальний конец скамейки. Интересный факт – центровой, получивший 5 гарантированных миллионов на ближайший год, будет седьмым по зарплате в составе Юты – признак того, как много у нас игроков на новичковых и маленьких контрактах.

Про Юбэнкса и его игру в предыдущем сезоне за Финикс мне немного рассказал мой хороший друг, а также автор проекта Pick’n’Talk и администратор группы Phoenix Suns ВКонтакте – Артем Кавалерян:

«Изначально я очень позитивно смотрел на приход Юбэнкса. Ну, в крайнем случае – нейтрально. Очень впечатлял его отрезок в ПТБ в сезоне 21/22. Наверное, разгадка его чудесных 14,5 + 8,5 в полной бессмысленности этих матчей. Как говорится, «мусорная стата». Юбэнкс очень и очень посредственно отыграл этот сезон. При не выдающемся атлетизме, он имеет еще и довольно посредственно игровой интеллект. Достаточно сказать, что net rating Финикса, когда Дрю выходил на паркет, равнялся показателю в -4,2. Сравните это с +6,1 без него. Не хочу сделать вид, будто Юбэнкс в ответе за все беды «Санс» прошлого сезона, но Дрю банально выглядел растерянным на паркете 90% времени. Возможно, это как-то лечится и в «Юте» его смогут лучше направить, но есть игроки, о расставании с которыми не жалеешь, и для меня Дрю один из них».

Майка Поттер, Оскар Шибвей, Джейсон Престон

Статус в этом сезоне : двусторонние контракты

Про успехи Поттера в Юте, как и последние два года, сказать решительно нечего. Ну... с каждым сезоном в лиге он играет все больше матчей в регулярке. например. В сезоне 2021-22 – 3 матча. В сезоне 2022-23 – 7 матчей. В прошлом сезоне – целых 11! С учетом бронированных предрасположенностей команды он может замахнуться на новый личный рекорд.

Можно еще упомянуть, что этим летом Поттер был вызван в тренировочную команду США для помощи в подготовке олимпийской сборной (в той самой команде был и нашумевший в двусторонней игре Купер Флэгг).

Оскар Шибвей – бигмен, главным навыком которого является игра на подборе. Родом из Конго, он не играл в баскетбол до переезда в США в 15 лет, однако после этого провел 4 года в NCAA, включая два успешных года в Кентукки. В прошлом году он числился в составе Индианы, но к успеху пришел в G-лиге, став новичком года и набирая 16 + 16 подборов в среднем за матч.

Джейсон Престон после выбора во втором раунде драфта-2021 пытается закрепиться в лиге на постоянной основе. Как и Оскар, он отличился в прошлом сезоне, выступая за фарм-клуб «Старз», набирая в среднем почти трипл-дабл за игру. Как и Поттер, он может в будущем получать минуты в случае травм или «травм» лидеров.

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Фото: Gettyimages.ru /Tim Nwachukwu, Kevin C. Cox, Alex Goodlett, Christian Petersen, Maddie Meyer, Alex Goodlett, Jacob Kupferman, Harry How