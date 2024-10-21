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Ростислав Вергун: «Показываем более командную и содержательную игру, но чтобы выиграть матч против команд Топ-4 – этого недостаточно»

Ростислав Вергун отметил прогресс в игре «Уралмаша».

«18 подборов на нашем щите. Я могу вспомнить три ситуации, которые материализовались в очки. Пару плохих решений, не довели мяч вовнутрь, когда имели такую возможность и позволили сопернику сделать рывок, 28 очков за четверть в такой плотной игре – это много. Согласен, что мы играли неплохо, но нужно смотреть с двух сторон; мы добавили в качестве в последних играх, мы показываем более командную и содержательную игру, но чтобы выиграть матч против команд Топ-4 – этого недостаточно.Жбанов вышел, собрал два подбора в конце и выиграл игру. Все знают, что он хорош, но не смогли с этим справиться.Это была игра микродуэлей, и сегодня в конце «Зенит» свои микродуэли выиграл», – заключил главный тренер команды.

«Уралмаш» уступил «Зениту» на своей арене со счетом 72:78.

Лучшим в составе стал защитник Джеремайя Мартин, на его счету 25 очков, 5 подборов, 5 передач и 3 перехвата. Мартин реализовал 10 из 16 бросков с игры и 3 из 4 трехочковых.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
logoУралмаш
logoДжеремайя Мартин
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